В проекте "Медиастрана" участвуют шестьдесят пять школ Тюменской области

Медиастрана. Фото из группы проекта в социальной сети.

Около 500 школьных юнкоров региона приедут в Тюмень для участия в областном проекте "Медиастрана".

За короткое время в него включились 65 школ из 19 городов и районов Тюменской области. Первый образовательный модуль, посвященный интернет-журналистике, пройдет в Тюмени 24 ноября с 9 до 19 часов.

В течение дня школьники посетят редакцию "Моего портала", на мастер-классе с практикующими журналистами научатся брать интервью, создавать спецпроекты для интернет-СМИ, вести блоги. Также юнкоры запишут видеовизитки, встретятся с блогером Светланой Захаровой и пообщаются с сопредседателем ОНФ, членом правления Союза журналистов Тюменской области Александром Пересторониным.

После обучения ребята получат домашнее задание, где смогут на практике применить полученные знания. За лучшие работы команды заработают баллы, которые будут добавлены к результату на фестивале, также бонусы для самых активных и креативных приготовили партнеры.

Весь учебный год ребята будут приезжать в областной центр на интенсивные модули по каждому виду журналистики (интернет, телевидение, радио, печать, а также PR). В апреле 2018 года пройдет первый областной фестиваль школьных СМИ "Медиастрана", где участники покажут, чему научились.

Наблюдать за достижениями юнкоров можно в официальной группе "Медиастраны" Вконтакте.

Напомним, что организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт, Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное, сообщают в пресс-службе "Медиастраны".

Соб.инф.