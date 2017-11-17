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В Тюмени стартовала неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию

09:21 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: мояоколица.рф

Акция "Европейская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию" пройдет в Тюмени с 17 по 24 ноября. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который по традиции отмечается 1 декабря.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, во всех муниципальных поликлиниках можно будет получить консультацию специалистов о мерах профилактики и способах выявления ВИЧ-инфекции и узнать свой ВИЧ-статус. Во время акции в городских учреждениях здравоохранения будут работать кабинеты тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, сдать кровь можно будет 18 ноября с 11 до 16 часов в мобильном пункте тестирования на Цветном бульваре (возле цирка), организованном Центром профилактики и борьбы со СПИД.

По данным Роспотребнадзора Тюменская область занимает третье место в Российской Федерации по уровню заболеваемости. В Тюмени ситуация остается напряженной: 1,14% тюменцев от общего числа горожан инфицированы ВИЧ. Ежегодно на ВИЧ-инфекцию обследуется более 25% жителей Тюмени. Наиболее многочисленная группа населения среди заразившихся ВИЧ-инфекцией (около 55%) лица в возрасте от 30 до 45 лет.

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Теги: здравоохранение , ВИЧ

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