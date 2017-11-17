Тюменский музей приглашает на танцевальный флешмоб с Дедом Морозом

Фото Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

Праздничную новогоднюю программу "Как Тролли Новый год встречали" готовит для юных жителей Тюмени музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

С 15 декабря по 15 января новогодние праздники будут проходить в новом здании музея по адресу: ул. Советская, 63. Поучаствовать в мероприятиях могут активные и веселые ребята и их родители, сообщает пресс-служба музея.

Ребята первыми посетят уникальную выставку новогодних открыток различных эпох. А на мастер-классе смогут собственными руками сделать свою праздничную открытку и порадовать мам и пап. Юные горожане порезвятся на игровой программе "Как Тролли Новый год встречали", посоревнуются в конкурсах и поучаствуют в танцевальном флешмобе с Дедом Морозом.

Кроме того, каждый из юных гостей получит новогодний подарок. Предварительная запись на мероприятие по телефону: 45-35-90

Любовь Голышева