Как тюменские врачи спасают недоношенных детей

ktovmedicine.ru

День недоношенных детей отмечают во всем мире 17 ноября.

В Тюменской области около 5% детей родились недоношенными в 2017 году. Перинатальный центр региона оказывает помощь примерно 500-700 малышам в год. В соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения, ребенок весом более 500 гр. не считается выкидышем, и за его жизнь врачи обязаны бороться. Эта норма действует и в России. Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, тюменские медики начинают бороться за жизнь ребенка, если ему исполнилось 24 недели (около 5 месяцев), при этом весить он может и меньше 500 гр.

В тюменском перинатальном центре помощь оказывают всем жителям юга области. Из муниципалитетов женщин с малышами привозят на специальном реанимобиле для новорожденных. Только в этом году он перевез 500 таких деток. В первые дни жизни недоношенных детей, находящихся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, отправляют в реанимацию.

Маленькие тюменцы вместе со своими мамами и папами торопятся поздравить людей, подаривших им вторую жизнь, – работников Перинатального центра. "Мы пришли в гости, чтобы увидеть нашего доктора Наталью Сергеевну Тюрину. Мы постоянно переписываемся с ней в соцсетях, я отправляю фотографии сына и видеоролики. Один из последних – как Игорь танцует. Он у нас очень любит танцевать", – улыбнулась мама Наталья Мельникова.

Три года назад здесь – на Даудельной, 3 – она на шестом месяце беременности родила кроху весом 1,026 кг. Малыша сразу отправили в первую реанимацию, а спустя неделю – во вторую, где он пролежал в течение 49 дней: врачи учили его дышать, сглатывать – выживать.

"Он был даже меньше, чем Baby born. Такой мини-мини-пупс. За те 49 дней, пока он находился в реанимации, мы видели его совсем мало – один раз в сутки. Приезжали с мужем передать молоко. И в это время я замечала, как заботятся о нем врачи. Наш врач Наталья Сергеевна учила его дышать, а медсестра Юля – глотать и сосать. Он совсем ничего не умел сам. А еще видела, как музыку им включали. В реанимации находились малыши и из других городов, родители которых не могли каждый день приезжать. Так вот к тем детям, которых в этот день не навещали, подходили врачи, брали на ручки, бывало, песенку споют или расскажут стишок. Смотришь, ну что он там понимает этот маленький пупсик! Но каждый получает внимание", – рассказала Наталья Мельникова.

Всего в учреждении организовано три этапа выхаживания малышей: в первой реанимации находятся только что родившиеся, как только они становятся транспортируемыми, их переводят во вторую реанимацию, где они находятся до тех пор, пока не достигают состояния средней степени тяжести. После этого они встречаются с мамами в отделении патологии новорожденных, где лежат до выписки. Здесь женщин учат правильно ухаживать за ребенком.

Наталья и Игорь Мельниковы провели в общей сложности в Перинатальном центре 2,5 месяца. Раннее рождение, к счастью, не вызвало у мальчика осложнений. Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Евгений Коэмец, у малышей с малой массой тела существует много скрытых угроз здоровью, победить которые помогает высокотехнологичная помощь.

Все недоношенные малыши относятся к группе риска по ретинопатии – поражению сетчатки глаза, возникающему при низком весе младенца. Крайняя степень заболевания – слепота. Чтобы избежать этого, окулист Перинатального центра следит за каждым маленьким пациентом. В случае выявления ретинопатии ребенку назначается медикаментозное лечение либо лазерная коагуляция сетчатки глаза.

В некоторых случаях приглашаются специалисты из других медучреждений, например, устранить открытый артериальный проток сердца у ребенка помогают кардиохирурги из областной больницы №1.

"Шансы выходить ребенка до здорового состояния зависят от срока его рождения. Самая опасная категория – от 500 до 750 граммов. Благодаря технологиям и нашим знаниям у нас очень хороший уровень. Мы регулярно участвуем в международных конференциях и у нас хорошее оснащение. Все необходимое высокотехнологичное оборудование представлено в широком спектре. Уровень оснащения у нас ничем не отличается от европейского. Но нельзя забывать, что многое зависит и от того, как после выписки родители будут ребенка реабилитировать. Это очень важно", – пояснил Евгений Коэмец.

Как раз семья Мельниковых – тот самый случай. После выписки Игоря долгое время водили в бассейн, на ЛФК и массаж. Сейчас мальчуган ничем не отличается от сверстников. Как и все он ходит в садик, любит играть в машинки, а по вечерам дерется со старшим братом. Он с нетерпением ждет, когда ему исполнится пять, и его запишут на секцию кудо.

"Выходить ребенка – во многом заслуга врачей, но и от родителей немало зависит. Они тоже должны им заниматься. Мы ведь не просто сели и выдохнули, когда попали домой. Игорь начал держать голову не в два месяца, как большинство детей, а только в пять с половиной. В первый раз сел не в 6, а в 8 месяцев. Но потом благодаря общим стараниям все нагнал. Нас ориентировали, что и ходить он начнет позже других – года в полтора, однако он пошел в год и месяц. Я постоянно писала Наталье Сергеевне, что-то спрашивала. Мне давали советы, как и что лучше сделать", – согласилась с мнением доктора Наталья Мельникова.

В День недоношенного ребенка вот уже на протяжении трех лет врачи Перинатального центра, пациенты и их родители устраивают чаепитие, разговаривают по душам, а для детей приглашают аниматоров.

"Я обожаю свою работу. Не представляю себя в другом месте. Бывает тяжело и морально, и физически. Когда ты не можешь отойти от ребенка, сидишь возле него всю ночь. Но те эмоции, которые получаешь, когда из маленьких крошечек вырастают хорошие здоровые детки, – это стоит того. Не со всеми родителями после выписки мы сохраняем связь, но некоторые потом находят нас сами, рассказывают об успехах детей", – поделилась эмоциями врач-анестезиолог-реаниматолог реанимации и интенсивной терапии новорожденных №2 Перинатального центра Наталья Тюрина.

Она с нетерпением ждет праздника и встречи с детьми, когда маленький Игорь снова возьмет ее за руку, а быть может, и что-нибудь станцует по случаю.

Торжественное мероприятие состоится в удобное для всех время - в субботу, 18 ноября. Всех юных пациентов с их родителями врачи будут ждать в 14 часов в 4 корпусе Перинатального центра на Даудельной, 1, который между собой продолжают называть - Романовское училище. Именно в зале этого красивого здания ежегодно проходят трогательные встречи, сообщает пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.