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Права пассажиров будет защищать новый кодекс

08:58 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Кодекс с правами и обязанностями пассажира намерены создать в России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Общероссийского объединения пассажиров.

"В Москве прошло первое организационное заседание рабочей группы по разработке единого свода прав и обязанностей пассажиров на различных видах транспорта. С инициативой объединить права пассажиров на различных видах транспорта в единый Кодекс выступили Общероссийское движение "За реальные дела!" и Общероссийское объединение пассажиров. Соответствующие обращения направлены в адрес Минтранса и крупнейших перевозчиков (РЖД, "Аэрофлот", ЦППК, Московский метрополитен, "Мосгортранс")", — говорится в сообщении.

Инициаторы считают необходимым создание единого свода норм и правил пользования общественным транспортом, включающего исчерпывающий перечень прав и обязанностей пассажиров. Руководство рабочей группой по подготовке кодекса поручили заместителю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову. Разрабатывать кодекс пригласили, в том числе, Минтранс, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, членов Общественной палаты России и совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

"Пассажир должен знать свои права и обязанности. Мы все являемся пассажирами, периодически пользуемся различными видами транспорта, и при этом часто сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо четко понимать свои права и обязанности", — отметил председатель Общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков.

"В рамках анализа нормативно-правовых актов, касающихся прав и обязанностей пассажиров, рабочая группа планирует вносить предложения по совершенствованию ведомственной нормативной базы и действующего законодательства РФ. Таким образом реализация нашей инициативы позволит комплексно подойти к защите прав и законных интересов пассажиров", — добавил он.

 

 

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Теги: перевозка пассажиров , пассажиры

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