Корпорация МСП проведет семинары по участию в закупках для предпринимателей Тюменской области

corpmsp.ru

Делегация АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация "МСП") во главе с генеральным директором Александром Браверманом посетит с рабочим визитом Тюменскую область 21 ноября. Запланирована встреча делегации с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

Корпорация "МСП" по поручению правительства РФ координирует работу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Одно из направлений деятельности Корпорации МСП - привлечение денежных средств российских, иностранных и международных, организаций для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечение субъектов МСП доступными кредитными ресурсами.

В рамках выездной сессии запланировано проведение мероприятий для предпринимателей малого и среднего бизнеса с участием представителей общественных организаций, выражающих интересы предпринимателей, банков-партнеров, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, крупнейших заказчиков товаров и услуг регионального уровня.

В Тюмени 21 ноября по адресу ул. Советская, 61 в 11 часов начнут работу два круглых стола по темам: "Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП" и "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов товаров, работ и услуг по Федеральному закону № 223-ФЗ". С 10 часов в холле на втором этаже будет работать выставка банков-партнеров по программам стимулирования субъектов МСП и организаций, оказывающих консультационную и иную поддержку предпринимателям.

Для предпринимателей участие в мероприятиях бесплатное. Подробная информация и регистрация участников по тел. 8 (3452) 55-66-50 с 9 до 18 часов.