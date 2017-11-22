Концерт для мам пройдет в тюменском ДК "Орфей"

www.molodeznoe.tv

Торжественный концерт, посвященный празднованию Дня матери, состоится сразу в двух филиалах Дома культуры "Орфей". Зрителям представят творческие номера и флешмобы. Мероприятия пройдут 24 ноября и начнутся в 18 часов 30 минут.

Так, в филиале ДК "Орфей" (ул. 70 лет октября, 5в) пройдет праздничная программа "Письмо маме", в которой примут участие ансамбль танца "Атриум", цирковая студия "Икар", хор детской песни "Зоренька", вокальная студия "Орфей", студия современного танца "Экспромт", своими песнями порадует гостей Анатолий Грядунов.

В другом филиале ДК "Орфей" (С. Шахлина, 20) зрителям представят свое творчество вокальная студия "Домисолька", хор народной песни "Жемчужные узоры", а клуб общения "Молодежка" покажет тематический флешмоб. Всех желающих приглашают на праздничный концерт для мам. Вход свободный.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.