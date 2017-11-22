up

22.11.2017 среда

EUR 69.8184

USD 59.4604

В Тюмени -1..1 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Концерт для мам пройдет в тюменском ДК "Орфей"

08:17 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.molodeznoe.tv

Торжественный концерт, посвященный празднованию Дня матери, состоится сразу в двух филиалах Дома культуры "Орфей". Зрителям представят творческие номера и флешмобы. Мероприятия пройдут 24 ноября и начнутся в 18 часов 30 минут.

Так, в филиале ДК "Орфей" (ул. 70 лет октября, 5в) пройдет праздничная программа "Письмо маме", в которой примут участие ансамбль танца "Атриум", цирковая студия "Икар", хор детской песни "Зоренька", вокальная студия "Орфей", студия современного танца "Экспромт", своими песнями порадует гостей Анатолий Грядунов.

В другом филиале ДК "Орфей" (С. Шахлина, 20) зрителям представят свое творчество вокальная студия "Домисолька", хор народной песни "Жемчужные узоры", а клуб общения "Молодежка" покажет тематический флешмоб. Всех желающих приглашают на праздничный концерт для мам. Вход свободный.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: праздник , День матери , концерт , культура

Последние новости

10:46 "Рубин" расторг контракт с главным тренером
10:35 "Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири Фото
10:24 Вакансий в Тюменской области больше, чем безработных
10:13 Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились в Тюмени
10:02 Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках
09:51 В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения
09:40 Гимнастки поспорят за путевку на чемпионат УФО в тюменском "Строймаше"
09:29 Тюменские старшеклассники пройдут квест "Край72"
09:18 Фортепианный концерт прозвучит в тюменской школе искусств
09:07 День открытых дверей состоится в поликлиниках Тюмени
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Корпорация МСП помогла тюменским предпринимателям привлечь около миллиарда рублей

Владимир Якушев обратится к депутатам регионального парламента

Губернатор поздравил работников и ветеранов налоговых органов Тюменской области с праздником

Политика

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Экономика

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Общество

Вакансий в Тюменской области больше, чем безработных

Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились в Тюмени

В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения

Спорт

"Рубин" расторг контракт с главным тренером

Гимнастки поспорят за путевку на чемпионат УФО в тюменском "Строймаше"

Денис Мацуев сыграет в футбол с тюменскими журналистами

Происшествия

Задержаны налетчики, ограбившие торговый центр в Тюмени

Подросток из Тобольска отправлен судом в воспитательную колонию

В Армизонском районе трактористам не выплачивали зарплату
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+