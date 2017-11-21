Население Тюменской области растет высокими темпами

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Более чем на 19 тыс. человек может увеличиться население региона по итогам 2017 года. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании межрегионального координационного совета политической партии Единая Россия" по Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, которое состоялось в Салехарде 20 ноября.

"Социальная и демографическая ситуация в регионе остается в целом положительной. В 2017 году сохраняется естественный прирост населения - за десять месяцев этот показатель составил 4 тысячи 33 человека, а по итогам года он может превысить пять тысяч. Этому способствует снижение смертности на 3,3 процента по сравнению с 2016 годом", - сообщил губернатор.

Растет и миграционный прирост населения, добавил Владимир Якушев. При этом до 40% от общего миграционного прироста традиционно составляют жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, добавил он. Еще 20% составляют жители других регионов России, в основном соседних Курганской, Свердловской и Омской областей.

"По итогам 2017 года ожидаем общий прирост населения региона на 19,5 тысячи человек. По прогнозам, рост численности населения за счет сохранения положительных естественного и миграционного приростов будет продолжаться и на протяжении 2018-2020 годов", - подчеркнул губернатор.

Специалисты считают, что к концу 2018 года численность населения региона превысит 1,5 миллиона человек.

Евгений Бабенко