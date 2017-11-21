Легкоатлетический манеж в Тольятти будет более чем востребован, считают специалисты

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Легкоатлетический манеж, который планируется построить в Тольятти до конца 2019 года, будет востребован на все 100%.

Об этом заявил министр спорта Самарской области, глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"Легкоатлетический манеж - нужный и долгожданный спортивный объект для нашего региона. В Самарской области легкой атлетикой занимается 24,5 тысячи человек, 50 наших спортсменов включены в составы сборных команд России. Объект уже вошел в программу развития спорта в Самарской области, планируем также привлечь на него и федеральные средства", - отметил он.

Регион планирует направить заявку на получение софинансирования для строительства объекта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Манеж в Тольятти будет предназначен для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований всероссийского уровня по различным легкоатлетическим дисциплинам. Проект предусматривает строительство манежа размером 54 на 112 м с трибунами и трех этажного административного корпуса. Легкоатлетическая арена включает шесть беговых дорожек, секторы для прыжков в высоту и длину, прыжков с шестом, для толкания ядра и метания диска, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.