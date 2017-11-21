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На Ямале пьяная мать отравила двухмесячную дочь грудным молоком

10:08 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
sledcomrf.ru

Уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Ямала возбудили следователи. Ее подозревают причинение смерти по неосторожности своей двухмесячной дочери.

Следствием установлено, что 11 октября 2017 года в селе Панаевск Ямальского района женщина в состоянии алкогольного опьянения кормила грудным молоком дочь. Смерть девочки наступила сразу же после кормления от острого отравления этиловым спиртом.

Следователи выясняют обстоятельства преступления. Проведена судебно-медицинская экспертиза, установившая причину смерти ребенка, опрошены сотрудники медицинского учреждения, оказывавшие медицинскую помощь, осмотрено место происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО.

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Теги: дети , Ямал , смерть , алкоголь

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