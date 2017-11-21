Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда"

Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда". Фото ИА "Тюменская линия"

24 проекта инженеров по номинациям "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший технолог-машиностроитель" представили конкурсанты на региональном этапе конкурса "Славим человека труда" УФО, который прошел в Тюменском индустриальном университете 21 ноября.

Конкурсанты презентовали авторские проекты: обучающиеся в вузе рассказывали о разработках, которые могут послужить в производстве, а рабочие тюменских предприятий – уже действующие авторские разработки.

﻿ Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

За звание "Лучший инженер-конструктор" боролись восемь рабочих и четыре обучающихся из ТИУ. Их работы были разноплановыми, большинство касались оборудования для добычи нефти и газа, рассказал член жюри Владимир Самохвалов. Он отметил, что все работы участников имеют практическое значение, соответствуют актуальности.

"Этот конкурс важен, особенно для молодых специалистов и обучающихся студентов – они могут показать, на что способны. Оценить сложно, мы оцениваем не только значимость работы, но и тот вклад, который внес участник в проект, многие из них коллективные", - пояснил Владимир Самохвалов.

Ведущий инженер "Тюмень Водоканала" Иван Киргинцев в конкурсе участвует впервые. Позади остались научные конференции на предприятии. Он считает, что у него было много конкурентов, он не был самым лучшим. На одной из конференций занял лишь второе место. Но именно его разработка режимных карт на канализационных насосных станциях Тюмени показалась актуальной, поэтому Иван выступил на конкурсе. Проект подготовили коллективно, рассказал участник. Режимные карты уже внедряют в систему Тюмени, идет апробация.

"После разработки режимных карт у нас на станции снизилась аварийная ситуация - за два года не было ни одной аварии. Есть желание внедрить автоматику на всех станциях, чтобы делать переключения", - рассказал Иван Киргинцев.

Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда". Фото ИА "Тюменская линия"

Отметим, конкурсант начинал работу на производстве с должности слесаря. Иван закончил вуз, а после армии вернулся к рабочей специальности. Через некоторое время его перевели на должность инженера. Полгода назад он получил повышение – должность ведущего инженера. Карьера Ивана Киргинцева, как доказательство того, что инженер востребован на рынке и эта профессия не зря стала отдельной номинацией в конкурсе "Славим человека труда".

Как отметил начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов, ведомство ориентируется на востребованность и популяризацию таких профессий. Он рассказал, что впервые конкурсная комиссия "Славим человека труда" на уровне УФО приняла решение разделить компетенции инженерного блока, выделив секции "Лучший инженер-конструктор" и "Лучший технолог-машиностроитель".

"Сегодня в банке Тюменской области есть более тысячи вакансий инженерного блока, а по УФО еще больше. Инженерный труд востребован и является нашим двигателем в процессах, которые идут в модернизации", - считает Вадим Самсонов.

Председатель жюри в номинации "Лучший технолог-машиностроитель" Роман Некрасов, прослушав разработки рабочих и студентов, высказал мнение, что конструкторы и технологи – это специалисты, занимающиеся разной деятельностью. По его мнению, конкурсанты показывают высокий уровень в разработках: "Например, представитель завода "Тюменские моторостроители" Андрей Аксенов представил проект по прототипу реактора для термобарьерного покрытия лопаток турбины. Если оценивать по уровню, то это мировой масштаб разработок".

﻿ Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда". Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Жюри оценили в этой номинации четыре проекта рабочих и шесть обучающихся ТИУ. Аспирантка второго курса специальности "Технология машиностроения" ТИУ Юлия Темпель представила жюри свою разработку, над которой она работает с магистратуры. Ее тема "Математическое и компьютерное моделирование транформации трехмерной модели детали при обработке на станках с ЧПУ" получила продолжение в аспирантском труде. На конкурсе "Славим человека труда" Юлия рассказала о своем проекте, чтобы получить конструктивную критику от жюри: "Работа имеет апробацию, но всегда есть моменты, которые хотелось бы доработать".

Ее конкурент – магистрант второго курса кафедры "Станки и инструменты" ТИУ Илья Кокорин – со своей разработкой управляющей программы пятиосевой обработки детали возглавил рейтинг Топ-100 лучших инженеров России. Он считает, что конкурс "Славим человека труда" престижный. "Это маленькая ступень к дальнейшему росту как личности, так и инженера", - отметил конкурсант.

Победителей и призеров регионального этапа по инженерным компетенциям объявят 30 ноября. Номинанты станут участниками федерального этапа конкурса. Финалы состоятся по номинации "Лучший инженер — конструктор" 10 апреля 2018 года в Челябинске, по номинации "Лучший технолог - машиностроитель" 22 марта 2018 года в Кургане.

По данным департамента труда и занятости населения региона, с каждым годом количество номинаций, по которым проводятся конкурсы профессионального мастерства в Тюменской области увеличивается: с 32 в 2012 году до 76 номинаций к 2017 году. В 2017-2018 гг. Тюменская область принимает участие в конкурсах профессионального мастерства по 15 номинациям – это рабочие профессии, инженерные специальности и номинации в отрасли народных художественных промыслов. В Тюмени пройдет финал по двум компетенциям: 7 декабря в областной столице выберут "Лучшего фельдшера скорой медицинской помощи" и "Лучшего инженера-механика".

Ирина Ромашкина