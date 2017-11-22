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В России ужесточили требования к иностранцам, желающим получить вид на жительство

15:10 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В России ужесточили требования к иностранцам, желающим получить вид на жительство. Фото ufms72.ru

Иностранцам, желающим получить временное разрешение на проживание в России, придется сначала оформить визу на четыре месяца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе отмечено, что вводится новая разновидность обыкновенной визы – виза на въезд в Россию для получения разрешения на временное проживание в России. Эту визу будет выдавать иностранному гражданину на срок до четырех месяцев дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России.

Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной.

Соб. инф.

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Теги: мигранты , иностранные граждане , визовый центр

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