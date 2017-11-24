Леонид Круглов зачитает Географический диктант

Известный путешественник и режиссер-документалист Леонид Круглов станет ведущим Географического диктанта, который состоится 26 ноября.

Главной площадкой международной образовательной акции в третий раз определен Тюменский государственный университет. Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, впервые в этом году главный вуз области будет и официальным Центром проверки заданий. Здесь проверят работы Географического диктанта со всей азиатской территории России.

В университете будут работать две площадки в корпусе на ул. Перекопская, 15а, аудитории 111 и 118а. Начало диктанта в 12 часов.

На сегодня 120 тюменцев разных возрастов и профессий уже подали заявки на участие в образовательной акции.

Все организационные мероприятия вместе с Тюменским областным отделением Русского географического общества ведут сотрудники и студенты Института наук о Земле.

Для участия в диктанте еще можно зарегистрироваться здесь. Дополнительную информацию можно получить в Институте наук о Земле по телефону (3452) 597-491 у Марии Ефименко.

Об остальных площадках можно узнать на сайте .