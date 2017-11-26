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Курс биткоина достиг исторического максимума

11:42 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Стоимость криптовалюты на электронной бирже Coindesk в ходе торгов 25 ноября поднялась до 8,7 тыс. долларов (около 508 тыс. рублей), пишет РИА Новости.

Максимальный результат курс биткоина показал около 17 часов, его рост составил 5,6%. В течение дня стоимость колебалась в пределах от 8,156 до 8,725 тыс. долларов.

Рекордно низкой отметки в 5,857 тыс. долларов в ходе торгов на бирже Coindesk курс биткоина достиг 12 ноября.

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Теги: криптовалюта

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