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В Тюменском районе построят очистные сооружения

17:27 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Очистные сооружения возведут на территории д. Ушакова в Тюменском районе. Об этом сообщает муниципальная администрация. 

Правительством Тюменской области в 2018 году направит в бюджет района более 19 млн рублей на разработку проектной документации на строительство канализационных очистных сооружений.

В начале лета район уже начал проектирование КОСов (канализационных очистных сооружений) мощностью 1,5 тыс. куб. м. Их давно ждут жители Перевалово и Успенки.

Строительство КОС должно также обеспечить снижение платы для населения по услуге "вывоз жидких бытовых отходов". 

Жители с. Перевалово, д. Ушакова и д. Елань высказали опасения, что строительство канализационных сооружений принесет на их территории неприятный запах, однако специалисты успокоили население - их комфорт не будет нарушен.

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Теги: Тюменский район , очистные сооружения

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