Мошенники в Ишиме инсценировали дорожную аварию, чтобы получить страховку

Фото ИА "Тюменская линия"

Три сообщения о преступлениях в сфере ОСАГО поступило в МО МВД "Ишимский" с начала года. По результатам проверок по двум сообщениям возбуждены уголовные дела, а по одному вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил ишимский межрайонный прокурор Евгений Кондрашкин.

По его словам, по результатам проверки Ишимский отдел полиции возбудил уголовное дело по факту инсценированного в 2015 году на территории Ишимского района дорожно-транспортного происшествия с участием автомашин УАЗ и "Мерседес Benz". В ход проверки было установлено, что заявленного столкновения между автомобилями не было.

В 2015 году это ДТП страховая компания признала страховым случаем и выплатила 120 тыс. рублей. На сегодняшний день уголовное дело находится в производстве.

В начале текущего года из Омска поступили материалы проверок по факту того, что неустановленное лицо в декабре 2015 года реализовало поддельный полис ОСАГО и завладело денежными средствами в сумме 11 тыс. 682 рублей, принадлежащими жителю Ишима. По результатам проверки в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению преступника.

Соб. инф.