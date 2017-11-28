Семьдесят потеряшек пристроили в семьи тюменские зоозащитники

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

70 бездомных животных нашли своих хозяев в октябре благодаря работе волонтеров благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки". Зоозащитники пристроили 37 взрослых кошек, 24 котенка, девять взрослых собак, еще шесть собак вернулись к родным хозяевам.

На передержки к волонтерам фонда попало 63 животных: 24 взрослые кошки, из них два возврата, четыре травмированные, две кормящие с котятами, четыре породистые, 25 котят, 11 из них новорожденные, шесть взрослых собак, из них две травмированные или больные, пять породистых, три отказника.

Кроме того, четверо животных выбыло без договора, 14 ждут его подписания.

В данный момент на попечении "Потеряшек" находятся 320 подопечных. Это 175 кошек, 82 котенка, 48 взрослых собак, 15 щенков.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова