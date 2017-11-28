Тюменские боксеры пополнили копилку наград

vdvbezheck.ru | Фото: t-l.ru

18 золотых и четыре серебряных медалей завоевали боксеры клуба New Stream на первенстве Тюменской области по боксу среди юниоров и юношей.

Всего в соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов, различных возрастных и весовых категорий.

Старший тренер команды победителей Павел Корсаков отметил хороший уровень выступления атлетов. В декабре у тюменских боксеров состоится несколько турниров, по мнению наставника, спортсмены настроены по-боевому, готовы и далее подниматься на самую высокую ступень пьедестала почета.