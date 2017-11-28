СБР будет защищать честь и достоинство биатлонисток

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Союз биатлонистов России (СБР) будет защищать честь и достоинство своих спортсменов в судах любой инстанции. Конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время.

С официальным заявлением выступил СБР в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, МОК вынес решение по делу о нарушении допинговых правил Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

Международный олимпийский комитет опубликовал на официальном сайте решение по поводу рассмотрения дела о нарушении допинговых правил Ольгой Вилухиной и Яной Романовой. МОК признал биатлонисток виновными, пожизненно дисквалифицировал спортсменок, а также аннулировал их результаты на олимпийском турнире в Сочи.