В областном центре ликвидировали наркопритон

УМВД России по Тюменской области

Наркопритон, организованный в одном из домов на ул. Седова, ликвидировали тюменские полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, полицейские задержали безработного 22-летнего молодого человека. Тюменец неоднократно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотиков. В ходе обследования помещения обнаружены и изъяты предметы, используемые для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.