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В Тюмени злоумышленники воровали фары с дорогих иномарок

15:38 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Двух мужчин, подозреваемых в кражах фар с дорогих автомобилей, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратились с заявлением девять потерпевших. Все оказались владельцами автомобилей марки Porsche Cayenne, с которых неизвестные похитили фары. Последнее заявление поступило от потерпевшей 26 октября. Женщина сообщила, что кража совершена на ул. Транспортной, около дома тюменки. Сотрудники полиции выяснили, что все преступления совершались по ночам.

Полицейским удалось установить подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые тюменцы 28 и 27 лет. Молодые люди имели контакты для сбыта фар в Москве. Часть похищенного удалось вернуть законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Теги: автомобили , кражи

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