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Подготовку хоккейных кортов и ледовых площадок тюменцам продемонстрируют на мастер-классе

16:00 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мастер-класс по заливке кортов. Фото ТГМЦ

Мастер-класс по подготовке хоккейных кортов и ледовых площадок начнется на базе ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) 1 декабря в 15 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, к участию в мастер-классе приглашают руководителей и представителей управляющих кампаний, ТСЖ, подрядных организаций города, а также представителей служб заказчика по благоустройству административных округов Тюмени, спортивных школ и других образовательных учреждений, отвечающих за подготовку открытых ледовых площадок на территориях спортивных объектов.

В ходе мероприятия специалисты детско-юношеской спортивной школы продемонстрируют собравшимся технику для заливки, а также расскажут об особенностях подготовки льда на открытых объектах.

"Одним из основных направлений, которые культивируются на базе спортивной школы "Водник", является хоккей. Поэтому здесь имеется огромный опыт по подготовке качественного ледового покрытия на открытых площадках. Специалисты поделятся технологией заливки, выработанной в течение многих лет, дадут практические советы к применению. Помимо этого, участникам мастер-класса выдадут методические рекомендации по подготовке ледовых площадок, – рассказал главный специалист отдела организации работы по месту жительства департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Андрей Буторин.

В Тюмени планируется подготовить 115 кортов и ледовых площадок, 95 из которых являются муниципальными объектами. После того как они будут готовы к эксплуатации, горожане смогут ознакомиться с их расположением и расписанием работы на портале "Тюмень – наш дом" и на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Уточнить график заливки ледовых площадок на спортивных объектах города Тюмени можно по телефону 46-47-19 (отдел организации работы по месту жительства горожан департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени).

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Теги: ледовые корты , мастер-класс

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