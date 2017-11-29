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Тюменцев приглашают в школу гастрономического образования

17:38 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
школа гастрономического образования. Фото za-edoy.ru

Школа гастрономического образования приглашает всех желающих узнать больше о мире еды на первый урок, который состоится в бизнес-отеле "Евразия" 2 декабря. 

Как сообщают организаторы, слушатели узнают, какие рестораны и повара лучшие в Тюмени, что такое потребительский терроризм, какие ресторанные тайны скрывают от гостей, как правильно оценивать рестораны, что такое современный этикет, как стать ресторанным критиком и заработать на этом, тюменские ресторанные истории.

Школа гастрономического образования - это образовательно-благотворительный проект, созданный для развития гастрономический грамотности и повышения бытовой культуры. Его авторы - известный ресторанный критик и концептуолог Алексей Кондрахин, основательница проекта "Секретный ужин" Лидия Носова и руководство бизнес-отеля "Евразия".

Каждый курс из трех занятий в Школе гастрономического образования будет стоить 3 тыс. рублей. Для мам, которые придут с детьми, особые условия. Все собранные средства, за вычетом затрат на организацию, пойдут на добрые дела. Отчеты будут размещены в социальных сетях.

Запись и все подробности по телефону: +7 (912) 923-85-02

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Теги: Алексей Кондрахин , школа гастрономического образования , Лидия Носова

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