В центре Тюмени отключат светофоры

Фото: www.uhasselt.be

Пять светофорных объектов отключат из-за плановых работ на сетях электроснабжения в Тюмени 30 ноября с 9 до 17 часов.

Как сообщает Тюменьгортранс, светофоры не будут работать в районе автобазы на ул. 50 лет ВЛКСМ; на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной; в районе школы №5 на ул. Холодильной; на пересечении улиц Холодильной и Малыгина.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.