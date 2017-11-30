up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Известные кикскутеристы дадут мастер-класс в Тюмени

16:38 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото SibSub Skatepark ВКонтакте

Катание на кикскутерах  - трюковых самокатах состоится в скейтпарке SibSub в Тюмени с 1 по 3 декабря. 

Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер", кикскутер – молодое направление в экстремальных видах спорта, и потому на данный момент имеет меньшее признание со стороны экстремалов, чем другие, привычные дисциплины. Однако трюковой самокат популярен среди тюменской молодежи, и потому мероприятие по этому направлению ждали давно.

В Тюмень приедут райдеры одной из ведущих команд России по данному направлению - Kickscootershop -  Юрий Акимов и Александр Аралушкин. Спортсмены обучат участников мастер-класса, организуют видеопоказ и станут судьями  соревнований для опытных кикскутеристов.

Организаторы отметили, что мероприятие пройдет в рамках SibSub New Skills - грантового проекта, направленного на вовлечение молодежи и подростков в систему общественных отношений посредством экстремальных видов спорта. Проект реализуют молодежная общественная организация "Союз" совместно с дворцом творчества и спорта "Пионер".  

Узнать подробности и следить за новостями мероприятия можно в группе SibSub Skatepark'a в социальной сети "ВКонтакте". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: мастер-класс , соревнования , кикскутер

Последние новости

17:54 1 декабря - события дня
17:43 Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска
17:32 Как быть услышанным без слов
17:21 Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным
17:10 Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города
17:00 В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"
16:49 Основы кибербезопасности обсудят на сминаре в Тюменском районе
16:38 Известные кикскутеристы дадут мастер-класс в Тюмени
16:27 Горожан приглашают на продовольственную ярмарку
16:16 По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

В Сорокинском районе стало больше коров

Общество

1 декабря - события дня

Как быть услышанным без слов

Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным

Спорт

В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Происшествия

Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+