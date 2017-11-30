Известные кикскутеристы дадут мастер-класс в Тюмени

фото SibSub Skatepark ВКонтакте

Катание на кикскутерах - трюковых самокатах состоится в скейтпарке SibSub в Тюмени с 1 по 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер", кикскутер – молодое направление в экстремальных видах спорта, и потому на данный момент имеет меньшее признание со стороны экстремалов, чем другие, привычные дисциплины. Однако трюковой самокат популярен среди тюменской молодежи, и потому мероприятие по этому направлению ждали давно.

В Тюмень приедут райдеры одной из ведущих команд России по данному направлению - Kickscootershop - Юрий Акимов и Александр Аралушкин. Спортсмены обучат участников мастер-класса, организуют видеопоказ и станут судьями соревнований для опытных кикскутеристов.

Организаторы отметили, что мероприятие пройдет в рамках SibSub New Skills - грантового проекта, направленного на вовлечение молодежи и подростков в систему общественных отношений посредством экстремальных видов спорта. Проект реализуют молодежная общественная организация "Союз" совместно с дворцом творчества и спорта "Пионер".

Узнать подробности и следить за новостями мероприятия можно в группе SibSub Skatepark'a в социальной сети "ВКонтакте".