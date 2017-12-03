Губернатор поздравил тюменских юристов с профессиональным праздником

admtyumen.ru

Значение миссии юриста в обеспечении стабильности в обществе, четкого функционирования всех сфер жизни - от экономики до спорта - очень велико. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя представителей юридического сообщества с профессиональным праздником.

"В Тюменской области сложилась серьезная юридическая школа. Не одно поколение выпускников юридических специальностей достойно трудятся в самых разных сферах, подтверждая высокий статус и репутацию альма-матер, - это правоохранительные органы и нотариат, судебная система и адвокатура - везде вы решаете важные задачи. Профессионализм и принципиальность юристов - основа для формирования правового общества, приоритета Закона и Справедливости. Уверен, эти ценности остаются самыми главными для каждого из вас", - обратился глава региона к тюменским юристам.

Владимир Якушев пожелал тюменскому юридическому сообществу новых успехов и достижений на благо Тюменской земли.

Соб. инф.