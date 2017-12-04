Погода в Тюмени: тепло задержится до выходных

Фото ИА "Тюменская линия"

Облачную и теплую погоду обещают синоптики тюменцам с 4 по 10 декабря.

По данным центра ФОБОС, регион остается под влиянием зоны высокого атмосферного давления. Она обеспечит аномально теплый для декабря температурный фон и небольшие осадки. 4 декабря почти на весь день ожидается снег. Однако он тут же будет таять: днем на термометре от нуля до минус 2 градусов, ночью – минус 3.

В следующие дни температура снизится до минус 5 градусов. Будет преимущественно облачно, местами с прояснениями. Ветер южный, 3-6 м/с.

Первое небольшое похолодание придет только на выходных. 9 декабря температура снизится до минус 9, 10 декабря – до минус 11 градусов. Будет ясно, осадки маловероятны.

Евгения Шевцова