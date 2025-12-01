  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Лучшие школьные столовые выбрали в Сладковском округе

Общество, 09:56 23 декабря 2025

администрация Сладковского округа | Фото: администрация Сладковского округа

Лучшие школьные столовые выбрали в Сладковском округе. Конкурс стартовал в начале 2025 года для того, чтобы стимулировать организации питания внедрять инновации, обмениваться опытом и популяризировать здоровое питание, сообщает администрация муниципалитета.

Оценивали блюда, организацию питания и другие важные моменты представители местных властей, педагоги, родители, дети и медики.

Золотой призер конкурса — Сладковская школа, серебряные — Менжинская и Никулинская школы, бронзовые — Усовская и Лопазновская школы.

администрация Сладковского округа | Фото: администрация Сладковского округа

# Сладковский округ , столовая , школьное питание

