Лучшие школьные столовые выбрали в Сладковском округе

Лучшие школьные столовые выбрали в Сладковском округе. Конкурс стартовал в начале 2025 года для того, чтобы стимулировать организации питания внедрять инновации, обмениваться опытом и популяризировать здоровое питание, сообщает администрация муниципалитета.

Оценивали блюда, организацию питания и другие важные моменты представители местных властей, педагоги, родители, дети и медики.

Золотой призер конкурса — Сладковская школа, серебряные — Менжинская и Никулинская школы, бронзовые — Усовская и Лопазновская школы.