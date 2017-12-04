В Сургуте раскрыто тяжкое преступление трехлетней давности

Расследование уголовного дела, возбужденного в 2014 году по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), завершено следственным отделом по Сургуту следственного управления Следственного комитета России Югре.

В марте 2014 года двое неизвестных мужчин во дворе одной из школ города напали на девушку 1992 года рождения. Задержать преступников по горячим следам не удалось. Во время расследования уголовного дела проведен комплекс экспертиз, в числе которых генетическая, которая позволила установить ДНК-профиль лиц, совершивших преступление.

В 2017 году, благодаря проведенным криминалистическим экспертизам, одного из злоумышленников удалось найти. К этому времени 27-летний мужчина уже находился в местах лишения свободы за совершение другого изнасилования. После выполнения полного объема необходимых следственных действий, в том числе опознания обвиняемого, уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступления фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подельника обвиняемого, продолжаются.