Владимир Якушев обсудил с представителями компании HCMI перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения

Рабочая встреча Владимира Якушев с представителями компании HCMI. Фото https://admtyumen.ru/

Рабочую встречу с представителями компании Health Care Management International GmbH (HCMI, Германия) провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 5 декабря. На ней обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения.

Отметим, что компания располагается в Мюнхене, работает на рынке здравоохранения в Германии и за рубежом: ведет комплексное сопровождение больниц и реабилитационных центров по вопросам маркетинга, управления и эксплуатации, реорганизации, инвестиций, стратегического планирования.

Губернатор рассказал руководителям HCMI Жасмин Портер, Рейнхарду Фуссу и представителю в России Владимиру Филоненко о развитии регионального здравоохранения. "Нас интересует внедрение современных медицинских и информационных технологий, ваш опыт управления медицинскими учреждениями и возможность сотрудничества в подготовке тюменских специалистов", - уточнил Владимир Якушев.

Стороны пришли к единому мнению о перспективности совместной работы и договорились о взаимодействии.