Тюменский госуниверситет переходит на индивидуальную образовательную модель

utmn.ru

План работы на 2018 год утвердили члены совета во главе с губернатором региона Владимиром Якушевым на заседание Наблюдательного совета Тюменского госуниверситета.

Основным вопросом, который включен в план, станет индивидуализация образования. Напомним, в этом году в ТюмГУ студенты четырех учебных институтов учатся по новой модели образования, а до 2020 года по индивидуальным образовательным траекториям будут обучаться во всех институтах.

Второй вопрос, который будет рассмотрен на Наблюдательном совете в 2018 году, касается итогов работы и перспектив развития Политехнической школы, которая была запущена в 2015 году в партнерстве с компанией ПАО "Газпром нефть" при поддержке правительства области.

И третий вопрос – это подготовка к Международному совету. Особый акцент в докладе будет сделан на двух стратегических академических единицах – Школе перспективных исследований и X-bio, поясняет ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Отметим, что члены Наблюдательного совета ТюмГУ предложили провести одно из очных заседаний на базе вуза, чтобы оценить изменения, которые происходят в университете.

"Это свидетельствует об их желании содержательно рассматривать все вопросы и помогать университету в развитии", – комментирует ректор Валерий Фальков.

Подводя итоги работы, председатель совета, губернатор Тюменской области Владимир Якушев поблагодарил членов совета за продуктивную работу, за осмысленные решения важных вопросов, которые позволят заложить фундамент продуктивной деятельности университета в наступающем году.

Напомним, Наблюдательный совет является одним из органов управления ТюмГУ, в его состав входят известные ученые, представители Министерства образования и науки РФ, крупных российских компаний, таких как "Газпром нефть", "СИБУР", "Группа ГМС".