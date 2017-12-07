Крупный молочно-товарный комплекс открылся в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов дойного стада, построенный в Голышмановском районе агрохолдингом DAMATE - один из самых крупных и высокотехнологичных в России. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового предприятия.

"Строительство молочно-товарного комплекса в селе Усть-Ламенка Голышмановского района началось в 2015 году. Все помещения для содержания животных оснащены новейшим стойловым и технологическим оборудованием, закупленным у западных и российских производителей. Используются самые современные технологии животноводства. Важная особенность проекта - в большом доильном зале отсутствуют традиционные танки для хранения молока. Охлажденное молоко закачивается прямо в автоцистерны. С момента дойки до доставки молока на молочный комбинат "Ялуторовский" компании Danone проходит около 4 часов. Это позволяет сохранить высокое качество молочного сырья", - рассказал губернатору председатель совета директоров группы компаний DAMATE Наум Бабаев.

По уровню технической оснащенности и количеству внедренных новых разработок молочно-товарный комплекс агрохолдинга DAMATE в Тюменской области станет одним из самых передовых хозяйств в стране, подчеркнул он.

"На наших фермах содержатся высокопродуктивное стадо коров голштино-фризской породы. Среднесуточный удой на фуражную корову составляет до 30 литров. По данным на 1 ноября 2017 года общее поголовье насчитывает 5 тысяч 349 голов. Уже реализовано 4,3 тысячи тонн молока. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 42 тысячи тонн молока в год", - сообщил Наум Бабаев.

Отметим, что молочно-товарный комплекс обладает собственной кормовой базой. Общая площадь земель под посев кормовых культур увеличилась с 8,4 тыс. га в 2016 году до 11,4 тыс. га в 2017 году. Производство сенажа выросло с 23,6 тыс. тонн в 2016 году до 44,6 тыс. тонн в 2017 году, производство силоса - с 8 до 30,6 тыс. тонн. В 2017 году собранный сельхозпредприятием урожай зерновых составил 5,6 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций в строительство молочно-товарного комплекса составил 5,7 млрд рублей. Инвестор получил государственную поддержку в размере 1 млрд 069,7 млн рублей, из них 45,9% направлено из областного бюджета и 54,1% - из федерального бюджета. В рамках реализации проекта планируется строительство малоэтажного жилья для молодых специалистов.

"Для жителей Голышмановского района на новом предприятии уже создано более 250 рабочих мест с достойной зарплатой. Это очень важный социальный эффект от реализации масштабного инвестиционного проекта", - подчеркнул Владимир Якушев.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко