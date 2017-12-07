"Рубин" сразится с "Динамо"

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"Рубин" отправился на выездную серию матчей в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, первый из них состоится в Санкт-Петербурге с "Динамо" 7 декабря.

В состав сибирской дружины вошли вратари: Денис Франскевич, Егор Назаров и Николай Дрёмин, защитники: Павел Ушаков, Руслан Трубкин, Сергей Боголейша, Егор Мажуга, Артемий Грязев, Александр Федотов, Егор Кунгурцев и Ильдар Валеев, нападающие: Михаил Потякин, Егор Попов, Денис Давыдов, Александр Дзедаев, Вадим Кравченко, Константин Белов, Денис Шураков, Антон Кочуров, Игорь Сафаралеев, Антон Угольников, Денис Иванов, Егор Иванов и Даниил Ильин, нападающие Никита Феоктистов, Андрей Ерофеев и Виталий Жиляков травмированы, сообщает пресс-служба клуба.