Маршрут №85 изменит схему движения

фото ИА "Тюменская линия"

Расписание автобусного маршрута № 85 "Ул. Федюнинского – мкр. Утешево" изменится с 16 декабря.

Как сообщает "Тюменьгортранс", изменения движения коснутся района Червишевского тракта. В сторону автомобильной дороги "Обход Тюмени" автобус пойдет по улицам Молодежной и Самарцева. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "Городская юношеская библиотека", "Детский сад № 78", "Западно-Сибирский колледж" при движении из города.

Из прежней схемы движения маршрута № 85 исключаются остановки "Магазин Пышма", "Школа № 69", "Мкр Южный", "Ул. Бахарева", "Ул. Федюнинского" при движении из города.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, на сайте и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.