В Тюменской области завершился масштабный проект по тифлокомментированию спектаклей

Уникальный проект по тифлокомментированию театральных постановок для зрителей с нарушениями зрения успешно реализовали в Тюменской области. Инициатива, объединившая три ведущих театра региона, дала возможность сотням людей погрузиться в мир сценического искусства через профессиональное словесное описание происходящего на сцене.

Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" совместно с Тюменским концертно‑театральным объединением. В нем приняли участие Тобольский драматический театр имени Ершова, Тюменский большой драматический театр и Тюменский театр кукол.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила тифлокомментатор высшей категории Марина Нестеренко из Екатеринбурга.

За время реализации проекта было показано десять спектаклей с тифлокомментированием. В Тобольском драматическом театре прошли три постановки, в ТБДТ – две, в Тюменском театре кукол – пять. Зрители смогли увидеть как детские спектакли: "Гуси‑лебеди", "Щелкунчик", так и взрослые: "Мастер и Маргарита", а также постановки для семейного просмотра: "Солдатская краюха" и "Красавица и Чудовище". Финальным спектаклем проекта стал "Щелкунчик".

Проект охватил жителей Тюмени, Тобольска, Пыть‑Яха, Ялуторовска и Заводоуковска. Всего спектакли с тифлокомментированием посетили 300 человек, из них 200 – зрители с нарушениями зрения и 100 – сопровождающие лица.

Особую ценность проекта подчеркивает обратная связь от родителей детей с нарушениями зрения. По словам Марины Нестеренко, для многих из них участие в программе стало настоящим откровением: "Задача тифлокомментатора – из каждого эпизода выбрать главное и донести это до зрителя. Так вот, родители, сопровождающие своих детей, посмотрев спектакль с тифлокомментированием, говорили после: "Теперь я понял, как надо рассказывать ребенку о том или ином событии или явлении".

Марина Нестеренко привела последние данные Минздрава, согласно которым, у каждого четвертого человека в России есть нарушения зрения. Но надев очки и сев на первые ряды, они могут увидеть все, что происходит на сцене. "Нужно понимать, что для людей с инвалидностью это единственная возможность полноценно посмотреть спектакль", – подчеркнула она и отметила исключительную важность подобных инициатив.

По ее словам, проект стартовал три года назад. Тогда был получен первый грант и приобретено 30 комплектов необходимого оборудования. Сейчас команда готовится к участию в новом гранте с другим инвестиционным партнером, чтобы продолжить важную работу по обеспечению доступности театрального искусства для всех категорий зрителей.

