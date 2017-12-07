В ТюмГУ открыт Центр арабистики

Центр арабистики в ТюмГУ/фото пресс-службы ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете создали национальное студенческое объединение - Центр арабистики.

Как сообщает пресс-служба вуза, руководит работой Центра аспирант физико-технического института, гражданин Республики Йемен Аль-Музайкер Мохаммед Али Яхья Али.

"Такие центры национальных культур, руководимые самими студентами, способствуют созданию условий для полноценного и активного включения иностранных обучающихся в жизнь университета", – отметила начальник управления международных связей Елена Южакова.

Центр арабистики ТюмГУ активно сотрудничает с представителями арабских государств в области культуры, науки, спорта и социальной сферы. В октябре в Центре состоялась первая организационная встреча, 1 декабря прошел день арабской культуры, ставший площадкой для встречи студентов из Египта, Ирака, Йемена, Палестины и Сирии, которые обучаются в вузах Тюмени, со всеми, кто интересуется историей, культурой и даже кухней народов арабского мира. Подготовленная иностранными студентами культурная программа включала в себя декламацию стихотворений известных поэтов, игру на народных инструментах, исполнение национальных песен. Для гостей праздника работала фотовыставка, на которой можно было познакомиться с наиболее яркими достопримечательностями арабского мира, также была организована дегустация блюд и напитков национальных кухонь.

По словам начальника отдела сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов Таира Рахманова, живой интерес к общению и открытию для себя самобытной жизни народов арабского мира, охватывающего 350 млн жителей 23 стран, позволяет надеяться, что это событие станет ежегодным, и число студентов из арабских стран в Тюмени будет неуклонно возрастать.