60 лет назад в Тюменской области началась промышленная добыча нефти

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В конце мая 1964 года первые баржи с нефтью Шаимского, Мегионского и Усть-Балыкского месторождений были направлены на Омский нефтеперерабатывающий завод.

Эти майские дни открыли новую эру в истории Тюменской области — начало создания нефтегазовой базы. В 1964 году было добыто и отправлено на переработку более 200 тыс. тонн тюменской нефти.

Необходимо было продумать транспортировку на перерабатывающие заводы. От пробной эксплуатации месторождений нужно было как можно быстрее переходить к промышленной: страна не могла долго ждать.

Первая партия тюменской нефти поступила на Омский завод 5 июня 1964 года в 19 часов. Новой нефтяной провинции предсказывали большое будущее – добычу в 1980 году 250–300 миллионов тонн нефти. И эта планка была легко взята значительно раньше.

Вслед за первыми месторождениями на карте Тюменской области появились нефтяные гиганты. 22 июня 1965 года открыли крупнейшее в России и шестое в мире Самотлорское месторождение, в том же году - Мамонтовское, а в 1971 - Федоровское месторождения, ставшие становым хребтом тюменской нефти. В том же году были открыты крупные Ватьеганское, Восточно-Таркосалинское, Еты-Пуровское, Северо-Варьеганское, Северо-Соленинское, Тевлинско-Русскинское месторождения.

Тюменская область и сегодня является одним из важнейших кластеров нефтегазохимической отрасли. Это ключевой регион с точки зрения добычи углеводорода в России - здесь добывается львиная доля газа, нефти, нефтеперерабатывающей мощности. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023.

Оценивая экономический потенциал Тюменской области, Александр Новак отметил: "Сегодня мы были на открытии продуктового терминала по современным технологиям, который построен компанией "Газпром нефть" с перевалкой мощности 600 тыяч тонн в год. Самые современные цифровые технологии. Регион активно развивается, есть огромный потенциал, особенно с учетом того, что сегодня внедряются новые технологии".

"Чем отличается Тюмень от многих других регионов? Тем, что это не только нефтегазовый кластер, но и промышленный, в котором производится оборудование, развиваются предприятия, образуются новые. Мы видели это сегодня на выставке на форуме. Я хочу отметить, что я первый раз участвую в этом мероприятии несмотря на то, что он двадцатый. Я очень впечатлен присутствием крупнейших российских нефтегазовых компаний", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.

Борис Олейник