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В День культуры на ВДНХ стартуют мероприятия к 80-летию Тюменской области

Общество, 19:25 14 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старт празднованию юбилея Тюменской области дадут на международном форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 15 февраля. С 10 до 18 час. на стенде региона посетителей ожидают активности программы "Тюменская область. Нам 80", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Посетители смогут поговорить с тюменской детской писательницей Натальей Корсак. А также погадать на ромашке — каждый получит пожелание от Тюменской области и QR-код, указывающий на локацию для его исполнения. Кроме того, пройдет мастер-класс по украшению пряника в стилистике традиционной тюменской домовой росписи. И квест-игра, посвященная 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Гости стенда смогут на огромной открытке-карте области оставить пожелания региону, исполнить семейные песни вместе с вокалистами эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба".

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19:25 14.02.2024В День культуры на ВДНХ стартуют мероприятия к 80-летию Тюменской области