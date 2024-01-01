Сериал "Тюмень – северный край" представят к 80-летию образования Тюменской области

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Документально-игровой сериал "Тюмень – северный край" представят в день празднования 80-летия образования Тюменской области, в августе 2024 года. В феврале команда отправится в административную экспедицию по городам освоения нефтяных месторождений региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор кинокомпании "Пушка" и НКО "Мир кино" Максим Габула.

"В конце февраля отправимся в первую административную поездку – это будет кинопутешествие через Урай, Ханты-Мансийск, Сургут и до Салехарда. Летом, в начале июня мы отправимся в большую художественную экспедицию уже с художником, персонажами, режиссером и так далее. Первую и вторую серию сериала "Тюмень – северный край" постараемся показать на Дне Тюменской области в августе. Для этого и создается проект", - уточнил Максим Габула.

vk.com/pushkakino vk.com/pushkakino

Над сериалом "Тюмень – северный край" вместе с Максимом Габулой работают Мария Миць, сопродюсеры - Кирилл Бутусов и Ирина Руссу.

Проект поддержал Фонд развития регионального кино и многие бизнесмены. Этому поспособствовало участие команды проекта в питчингах как в Тюмени, так и в Москве.

| Фото: vk.com/pushkakino | Фото: vk.com/pushkakino

По словам Максима, главного героя сериала уже выбрали: "У нас есть дрим-каст и мы приблизительно понимаем, кто будет главным героем. Но он об этом не знает".

Полную версию сериала планируют представить не только в кинотеатрах, но и выложить на онлайн-платформах.

vk.com/pushkakino vk.com/pushkakino

Кстати, по инициативе Марии Миць, студенты института социальных и гуманитарных наук ТюмГУ, будущие журналисты запустили серию подкастов с ветеранами нефтегазовой отрасли и специалистами смежных отраслей. Это будет 30 треков по 15 минут. Итогом станет лендинг. Его представят в мае.

Кинокомпания "Пушка" к Году семьи выпустит короткометражку. В ней будет играть звезда российского кино, которую привезут в Тюмень.

"Сделаем еще один шаг для развития в регионе киноиндустрии", - подчеркнул Максим Габула.

vk.com/pushkakino vk.com/pushkakino

Анжела Лебедева