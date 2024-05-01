Фирменный стиль разработали к 80-летию Тюменской области

| Фото: предоставлено департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: предоставлено департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

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Фирменный стиль разработан к празднованию 80-летия Тюменской области. Его основной смысловой посыл — от истоков к будущему.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на пресс-конференции, посвященной подготовке к юбилею области.

"В этом году большая, красивая дата — 80 лет с образования Тюменской области. И каждый год, когда мы празднуем большой юбилей, мы задаем большие смыслы. Логотип и основной стиль проекта празднования 80-летия Тюменской области — от истоков к будущему. Мы всегда говорим, что должны сохранять наши традиции, опираться на культурный код. Тюменская область исторически была расположена на важных торговых путях, соединяющих Европу и Азию, и сегодня регион тоже имеет важнейшее значение для связи этих двух больших территорий. Тюменская область всегда считалась вратами Сибири. Здесь происходили важные исторические события для развития страны", — отметил он.

Андрей Пантелеев пояснил, что в геометрическом логотипе в виде числа "80" восьмерка символизирует перекресток, бесконечность, некий взгляд и посыл в будущее. Ноль символизирует портал, который интерпретируется как портал в будущее, чтобы каждый мог заглянуть и увидеть, какое будущее мы формируем сегодня. В фирменном стиле использованы цвета флага Тюменской области.

| Фото: предоставлено департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: предоставлено департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

"Будет разработан мерч, которым активно пользуются жители региона. Он будет продвигаться разными способами, в том числе через викторины. Важный посыл мерча — 80 лет вместе", — отметил Андрей Пантелеев.

Празднование юбилея Тюменской области откроется 25 мая Днем химика, за 80 дней до даты образования региона. Мероприятия продлятся по 16 августа.

Влада Нерадовская