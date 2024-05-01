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72 мероприятия за 80 дней пройдут к юбилею Тюменской области

Общество, 13:45 23 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72 мероприятия к 80-летию Тюменской области смогут посетить жители и гости региона за 80 дней. Большая часть событий рассчитана на семейное посещение.

Об этом рассказала заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию юбилея области.

"72 мероприятия пройдут за 80 дней. Практически все рассчитаны на семейное посещение. Это не только потому, что сейчас Год семьи, что, несомненно, для нас важно, но и сама концепция празднования — от истоков в будущее. Она предполагает связь поколений, передачу тех ценностей, которые есть у нас. Праздновать будет вся большая Тюменская область, мероприятия запланированы во всех муниципалитетах. Кроме 72 основных мероприятий, запланированы около 200 событий меньшего формата", — сообщила она.

Старт празднования — День химика, который пройдет 25 мая, то есть за 80 дней до даты образования региона. В этот же день вся информация о мероприятиях к юбилею области будет доступна на сайте тюменскаяобласть.рф.

Завершится празднование юбилея области 16 августа. Среди мероприятий — спектакли для семейного просмотра на площади 400-летия Тюмени. В 12 часов — "Храбрый Юрка" от Тюменского театра кукол, в 16 часов — театр на льду "Седьмой лепесток" от Тюменского драмтеатра. В 19 часов там же состоится концерт Тюменского филармонического оркестра.

Влада Нерадовская

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# юбилей

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