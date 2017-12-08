Тюменцам напомнили о таможенных сборах

фото ИА "Тюменская линия"

Не более 10 тысяч евро наличными могут вывезти тюменцы за границу. Тюменская таможня напоминает о порядке перемещения товаров при следовании самолетом через границу Евразийского экономического союза.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Рощино, пошлину придется заплатить за денежные средства в сумме более 10 тыс. долларов, культурные ценности, драгоценные металлы и камни, государственные награды, за животных и растения, находящиеся под угрозой исчезновения.

Кроме того, заполнить декларацию необходимо на оружие и боеприпасы, алкогольные напитки (более трех литров), лекарства, содержащие наркотические и психотропные средства.

От уплаты таможенных платежей освобождаются товары, стоимость которых не превышает 10 тыс. евро и вес которых не более 50 кг.

Подробную информацию можно получить в правовом отделе Тюменской таможни по адресу ул. Холодильная, 58а, предварительно записавшись на консультацию по телефонам: 597-239 и 597-339.