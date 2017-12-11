Более миллиона граждан получили услуги в МФЦ Тюменской области

Более миллиона граждан получили услуги в МФЦ Тюменской области. Фото ГАУ ТО "МФЦ"

Единый стандарт обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области утвердили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев.

Так, главные принципы работы МФЦ - индивидуальный подход; вежливое и уважительное отношение к каждому гражданину, обратившемуся в МФЦ; комфорт, дружелюбие и приветливость; внимание и готовность помочь; своевременность и единообразие предоставления государственных и муниципальных услуг; точная и доступная информация о порядке и условиях предоставления услуг; профессионализм; личная ответственность за качество работы. Кроме того, стандарт включает детальное описание для сотрудников правил, порядка и требований, касающихся обслуживания граждан и представителей юридических лиц при их обращении в МФЦ.

На сегодняшний день многофункциональные центры стали учреждениями, которые ежедневно принимают огромное число людей, приходящих для решения совершенно разных вопросов. В Тюменской области действуют 30 МФЦ. Кроме того, госуслуги предоставляют 14 территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП), 30 почтовых отделений. В среднем за месяц в этом году в них обращались почти 92 тыс. человек. За ноябрь - более 105 тыс. С каждым годом число обратившихся растет. Если в 2016 году МФЦ оказали услуги почти 785 тыс.граждан, то уже за 11 месяцев 2017 года — более чем одному миллиону.

На сегодняшний день в многофункциональных центрах оказывается 181 услуга, из них 44 - федеральных, 109 — региональных и 28 — муниципальных.

В Топ самых популярных входят:

1. Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам.

4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

5. Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования, автомобильном транспорте общего пользования пригородного и внутрирайонного сообщения либо выдаче единого проездного билета (электронной транспортной карты)

6. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

7. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления).

8. Установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

9. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала.

10. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в индивидуальных жилых домах).