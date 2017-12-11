Тюменцам предлагают высказаться о том, как улучшить городскую среду

Тюменцев приглашают пройти опрос/tyumen-city.ru

Принять участие в опросе для определения главных точек развития города приглашает тюменцев команда проекта Smart City.

Анкета предназначена для жителей города Тюмени и разработана для сбора статистических данных о качестве жизни и проблемах в современной городской среде. Ответить на вопросы можно здесь.

Проект Smart City, который разрабатывают в Тюменском индустриальном университете — новый этап развития инфраструктуры города, автоматизации, упрощения и повышения комфорта и удобства жителей. Он реализуется в рамках программы развития опорного университета до 2020 года.

Проект охватывает более 50 направлений ("Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", ЖКХ, экология и др.). В их разработке участвуют 16 учебных кафедр ТИУ.

Разработка концепции Smart City-Тюмень займет несколько месяцев. Вуз планирует представить ее городу в конце 2018 года.