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Омская "Галерка" выступит с гастролями в Тюмени

13:57 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Омская "Галерка" выступит с гастролями в Тюмени. Фото из соцсети театра

Комедию "Последняя попытка" по пьесе популярного сатирика Михаила Задорного покажут артисты омского драматического театра "Галерка", которые представят гастрольный репертуар на сцене молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко в Тюмени 13 и 14 декабря.

Омский драматический театр "Галерка" приезжает на гастроли по межрегиональной программе "Большие гастроли. Регионы", организатором выступил федеральный центр поддержки гастрольной деятельности по поручению Министерства культуры РФ.

13 и 14 декабря в 10 часов артисты покажут сказку в одном действии "Старая добрая шарманка" (0+). Это простая сказочная история, понятная детям всех возрастов, раскрывающая вечные темы самодурства в лице злобного Короля, коварства в лице Министра и глупости в лице "королевского Войска". Во главе с мудрым Шарманщиком злобному Королю и его свите противостоят умный хитрый Кот-француз и милая Девочка-светик. Яркая сценография замка и леса, а также красочные костюмы персонажей превращают эту историю в волшебное представление с обязательным для сказки счастливым финалом.

13 декабря в 19 часов театралам представят современную комедию о любви "Очень опасное мероприятие" (16+). В это же время 14 декабря омичи закроют гастрольный тур комедией в двух действиях "Последняя попытка" (16+). Постановка заставляет зрителей стать свидетелями абсурдной ситуации, в которой участники любовного "треугольника" выясняют отношения. "Представьте себе, что к вам в дом приходит очаровательная молодая особа, представляется любимой женщиной вашего мужа и предлагает… Ну, это просто невозможно произнести. Елена Владимировна шокирована… И все это вместе взятое невероятно смешно", - гласит синопсис спектакля.

Соб. Инф.

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Теги: театр , спектакль , Омск , театр «Ангажемент»

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