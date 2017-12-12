Жителя Ялуторовска подозревают в краже могильной ограды

фото следственного комитета РФ

Жителя Ялуторовска подозревают в краже могильной ограды. Наряд ГИБДД для проверки остановил автомобиль "Шевроле". Авто привлекло внимание сотрудников полиции, так как под тяжестью перевозимых в нем вещей машина плохо маневрировала на дороге.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили металлическую ограду. Откуда она и для чего нужна, водитель пояснить не смог. Сумма похищенного составила 8 тыс. рублей. Украденное возвращено родственникам.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 158 УК РФ "Кража". Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.