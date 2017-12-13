up

13.12.2017 среда

EUR 69.2982

USD 58.837

В Тюмени -16..-18 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Даниил Вахрушев: "Ёлки новые" должны посмотреть все влюбленные

21:19 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Влюбленных из Тюмени, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы объединил сюжет кинофильма "Ёлки новые", показ которого состоялся за неделю до официальной премьеры в кинотеатре "Киномакс" 13 декабря.

Маленький Егор заразил вирусным видео жителей России. Мальчик мечтает о маме и очень хочет, чтобы она спела ему колыбельную из мультфильма про Умку. Дошло до того, что песню мальчик из Хабаровска слышит в эфире теленовостей в исполнении ведущей Ксении из Москвы.

Ребенок уговаривает папу отправиться в Москву, ведь с кем Новый год встретишь, с тем и проведешь. Да только папа не очень рвется в столицу. Егор берет судьбу в свои руки и отправляется за невестой папы. Путь ребенка лежит через города России.

По пути следования Егор помогает героям фильма. Первой стала Галя в Новосибирске, которая добивалась взаимности от врача.

Следующими - старые друзья Боря и Женя. В этот раз в канун Нового года они поссорились. Песня Егора растопила и их лед в отношениях.

В лесах под Тюменью герой Дмитрия Нагиева тренирует юного пасынка. Вместе они записывают видео "Школа выживания дяди Юры" о правилах поведения в лесу. Несчастный случай на озере сблизил отчима и пасынка.

Но самая теплая история зимы завершилась в небе, когда новогодняя мечта настойчивого Егора сбылась.

Звезда новых "Ёлок" Даниил Вахрушев дал пресс-конференцию, на которой рассказал о съемках. Тюменского хипстера Даниилу было несложно сыграть, он много читал о городе и его особенностях накануне съемок. Сам актер из Котласа и  бывал в Тюмени проездом. "Тюменца должна выделять выдержка, как и других россиян, впрочем", - считает Даниил.

Актер признался, что всегда хотел сняться в "Ёлках", а в итоге съемки прошли в лесу. "Снимали летом: восемь гектаров засыпали искусственным снегом и играли при плюс пятнадцати градусах в пуховиках", - рассказал он.

Во время съемок было много импровизаций от Дмитрия Нагиева. Партнеры по кинокартине сработались: они четыре года делят съемочную площадку сериала "Физрук".

Сам Даниил Вахрушев признает два новогодних фильма - киносагу "Один дома" и советскую комедию "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Даниил считает, что "Ёлки" продолжили традицию.

"Я бы порекомендовал посмотреть этот фильм влюбленным, а потом выйти из "Киномакса" и отправиться на набережную", - посоветовал актёр.

Журналисты Тюмени единогласно признали новый фильм сильным, на уровне первых частей кинофраншизы. Одной из первых зрительниц нового фильма стала программный директор "Авторадио в Тюмени" Анна Громова. По ее словам, душевный фильм напомнил о многих ценностях: "Фильм возвращает нас из мира гаджетов в мир добра, любви и семьи - в мир, в котором стоит жить. "Ёлки" напомнили о важности семьи и дружбы, о простых моментах, которые мы иногда забываем в суете. Само собой рождается желание встречать Новый год в кругу семьи и близких".

Напомним, официальная премьера кинофильма "Ёлки новые" на больших экранах страны состоится 21 декабря.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: кино , премьера , елки
Ранее в сюжете
13.12.2017, 10:05 Школьники Тюменской области побывают на Кремлевской елке
13.12.2017, 09:21 Тюменские школьники подготовятся к карнавалу в библиотеке
13.12.2017, 08:23 За подарком к новому году тюменцев приглашают на фестиваль «Мастерская настроения»
12.12.2017, 14:41 Адреса елочных базаров можно найти в "2ГИС"
12.12.2017, 13:13 Тюменцы могут сэкономить на новогодних украшениях
12.12.2017, 11:45 Тюменские лесники усилили патрулирование хвойных лесов
12.12.2017, 08:07 Усадьба Колокольникова ждет тюменцев на новогоднюю ярмарку

Последние новости

21:19 Даниил Вахрушев: "Ёлки новые" должны посмотреть все влюбленные Фото
18:50 Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России
18:05 Тюменские депутаты обеспокоены проблемой безнадзорных животных на улицах Тюмени
17:54 14 декабря - события дня
17:43 Школьников Тюменской области научат видеосъемке и монтажу
17:32 Итоги законотворческой деятельности подвели в УФО
17:21 Пострадавшие на производстве жители Тюменской области получат спецавтомобили
17:10 В Тюменском госуниверситете выбрали заведующих кафедрами
17:00 В 2018 году россияне смогут переписываться на сайте госуслуг
16:49 Театр-студия "Быть" приглашает на премьеру спектакля "Семь Я"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

Промышленная политика России обрела системность

Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании

Политика

Итоги законотворческой деятельности подвели в УФО

Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Экономика

Тюмень привлекает инвесторов интересными проектами

Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие"

Тюменским почтальонам выдали валенки

Общество

Даниил Вахрушев: "Ёлки новые" должны посмотреть все влюбленные

Тюменские депутаты обеспокоены проблемой безнадзорных животных на улицах Тюмени

14 декабря - события дня

Спорт

Навстречу спорту: настольный теннис набирает популярность у тюменской молодежи

Тюменские паралимпийцы побеждают во всемирных лыжных гонках

В регионе назовут лучших райдеров

Происшествия

Под Тюменью задержали пьяного водителя из Кургана

В Мегионе задержали мужчину, который получил письмо с наркотиками

Тюменские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+