Даниил Вахрушев: "Ёлки новые" должны посмотреть все влюбленные

Влюбленных из Тюмени, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы объединил сюжет кинофильма "Ёлки новые", показ которого состоялся за неделю до официальной премьеры в кинотеатре "Киномакс" 13 декабря.

Маленький Егор заразил вирусным видео жителей России. Мальчик мечтает о маме и очень хочет, чтобы она спела ему колыбельную из мультфильма про Умку. Дошло до того, что песню мальчик из Хабаровска слышит в эфире теленовостей в исполнении ведущей Ксении из Москвы.

Ребенок уговаривает папу отправиться в Москву, ведь с кем Новый год встретишь, с тем и проведешь. Да только папа не очень рвется в столицу. Егор берет судьбу в свои руки и отправляется за невестой папы. Путь ребенка лежит через города России.

По пути следования Егор помогает героям фильма. Первой стала Галя в Новосибирске, которая добивалась взаимности от врача.

Следующими - старые друзья Боря и Женя. В этот раз в канун Нового года они поссорились. Песня Егора растопила и их лед в отношениях.

В лесах под Тюменью герой Дмитрия Нагиева тренирует юного пасынка. Вместе они записывают видео "Школа выживания дяди Юры" о правилах поведения в лесу. Несчастный случай на озере сблизил отчима и пасынка.

Но самая теплая история зимы завершилась в небе, когда новогодняя мечта настойчивого Егора сбылась.

Звезда новых "Ёлок" Даниил Вахрушев дал пресс-конференцию, на которой рассказал о съемках. Тюменского хипстера Даниилу было несложно сыграть, он много читал о городе и его особенностях накануне съемок. Сам актер из Котласа и бывал в Тюмени проездом. "Тюменца должна выделять выдержка, как и других россиян, впрочем", - считает Даниил.

Актер признался, что всегда хотел сняться в "Ёлках", а в итоге съемки прошли в лесу. "Снимали летом: восемь гектаров засыпали искусственным снегом и играли при плюс пятнадцати градусах в пуховиках", - рассказал он.

Во время съемок было много импровизаций от Дмитрия Нагиева. Партнеры по кинокартине сработались: они четыре года делят съемочную площадку сериала "Физрук".

Сам Даниил Вахрушев признает два новогодних фильма - киносагу "Один дома" и советскую комедию "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Даниил считает, что "Ёлки" продолжили традицию.

"Я бы порекомендовал посмотреть этот фильм влюбленным, а потом выйти из "Киномакса" и отправиться на набережную", - посоветовал актёр.

Журналисты Тюмени единогласно признали новый фильм сильным, на уровне первых частей кинофраншизы. Одной из первых зрительниц нового фильма стала программный директор "Авторадио в Тюмени" Анна Громова. По ее словам, душевный фильм напомнил о многих ценностях: "Фильм возвращает нас из мира гаджетов в мир добра, любви и семьи - в мир, в котором стоит жить. "Ёлки" напомнили о важности семьи и дружбы, о простых моментах, которые мы иногда забываем в суете. Само собой рождается желание встречать Новый год в кругу семьи и близких".

Напомним, официальная премьера кинофильма "Ёлки новые" на больших экранах страны состоится 21 декабря.

Ирина Ромашкина