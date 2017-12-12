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Адреса елочных базаров можно найти в "2ГИС"

14:41 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Елочные базары в 2ГИС/Фото "Моей территории"

"2ГИС" отметил на карте все елочные базары Тюмени. Всего их 10.

По информации пресс-службы информационного сервиса, по поисковому запросу "елочные базары" их легко найти в 2ГИС. Места продаж обозначены специальными иконками.

"В новогодней суете мы хотим облегчить пользователям жизнь и помочь сократить время на поиски той самой зеленой и пушистой елки, — рассказала маркетолог "2ГИС" в Тюмени Екатерина Чернова. — Мы добавили информацию о точных адресах базаров, так что теперь горожане смогут легко найти ближайшее место продажи деревьев, построить маршрут и поделиться ссылкой с друзьями". 

Вся информация доступна на 2gis.ru и в мобильном приложении на iOS и Android.

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Теги: Новый год , елка , 2ГИС
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