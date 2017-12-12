Адреса елочных базаров можно найти в "2ГИС"

Елочные базары в 2ГИС/Фото "Моей территории"

"2ГИС" отметил на карте все елочные базары Тюмени. Всего их 10.

По информации пресс-службы информационного сервиса, по поисковому запросу "елочные базары" их легко найти в 2ГИС. Места продаж обозначены специальными иконками.

"В новогодней суете мы хотим облегчить пользователям жизнь и помочь сократить время на поиски той самой зеленой и пушистой елки, — рассказала маркетолог "2ГИС" в Тюмени Екатерина Чернова. — Мы добавили информацию о точных адресах базаров, так что теперь горожане смогут легко найти ближайшее место продажи деревьев, построить маршрут и поделиться ссылкой с друзьями".

Вся информация доступна на 2gis.ru и в мобильном приложении на iOS и Android.