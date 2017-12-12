Тюменцы могут сэкономить на новогодних украшениях

img.desktopwallpapers.ru

Экологическая ярмарка "Новогодний круговорот" состоится в тюменском мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 16 декабря. Начало в 11 часов.

Ее проводут волонтеры добровольческого объединения "Круговорот". По условиям участники приносят на обмен хорошие, но поднадоевшие елочные шары, декор, мишуру и гирлянды и получают условную валюту – круговоротики. Их можно потратить на покупки вещей других тюменцев или побороться за призы партнеров на аукционе.

Если подходящих вещей для обмена нет, а обновить новогодние украшения хочется, круговоротики можно получить, если прийти на акцию с отслужившими батарейками. Батарейки могут принести и те, кто придет на обмен со своей новогодней атрибутикой – условную валюту дадут и за первое, и за второе.

Подробная информация в группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте" и по телефону горячей линии добровольческого объединения "Круговорот": (3452) 920-700.