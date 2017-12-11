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В Тюменской области усиливают меры безопасности перед новогодними праздниками

17:21 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюменской области усиливают меры безопасности перед новогодними праздниками. Фото tyumen-city.ru

Обеспечение безопасности жителей Тюменской области на массовых праздничных мероприятиях и работу правоохранительных органов в новогодние каникулы обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии Тюменской области и регионального оперативного штаба, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Владимир Якушев.

В совещании участвовали руководители правоохранительных органов, представители регионального правительства, главы городских округов и муниципальных районов.

В Тюменской области делается все необходимое, чтобы обеспечить проведение культурных, досуговых, спортивных мероприятий во всех муниципальных образованиях без чрезвычайных происшествий. Все учреждения и площадки, где планируются праздники, будут тщательно проверены.

Глава региона потребовал обратить особое внимание на использование пиротехники, проинформировать людей о требованиях, которые они должны соблюдать, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Отдельно губернатор остановился на вопросах безопасности детей, в том числе при организации транспортных перевозок.

Владимир Якушев также поручил во всех муниципалитетах провести профилактические рейды в семьи из группы риска: проверить в домах состояние систем отопления, наличие и работу противопожарных оповещателей и организовать контроль за детьми, чтобы минимизировать угрозу их здоровью. Кроме того, губернатор обозначил задачу ГИБДД — не допускать пьяных за руль.

Все правоохранительные органы будут нести службу в этот период в усиленном режиме. "Все руководители органов местного самоуправления и органов региональной власти также должны держать ситуацию на контроле", - указал Владимир Якушев.

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Теги: Владимир Якушев , Новый год
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